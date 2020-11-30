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9:11   30 Ноября 2020
Политика

Врачи обнаружили перелом костей стопы у демократа Байдена

Врачи обнаружили перелом костей стопы у демократа Байдена

Кандидат в президенты США Джозеф Байден получил два перелома стопы в результате падения, передает врач политика Кевин О’Коннор.

По его словам, Байден получил травму, когда играл с собакой. Первое обследование показало, что явных переломов нет, но врачи настояли на детальной компьютерной томографии. Обследование показало, что политик сломал две кости в средней части стопы. Врач политика отметил, что пациенту придется носить специальную обувь в течение нескольких недель.

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#сша #байден #травма

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