Врачи обнаружили перелом костей стопы у демократа Байдена

Кандидат в президенты США Джозеф Байден получил два перелома стопы в результате падения, передает врач политика Кевин О’Коннор.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден получил два перелома стопы в результате падения, передает врач политика Кевин О’Коннор.

По его словам, Байден получил травму, когда играл с собакой. Первое обследование показало, что явных переломов нет, но врачи настояли на детальной компьютерной томографии. Обследование показало, что политик сломал две кости в средней части стопы. Врач политика отметил, что пациенту придется носить специальную обувь в течение нескольких недель.