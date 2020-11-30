Томский суд отклонил апелляцию по делу мэра Кляйна

Постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна по статье о превышении должностных полномочий останется без изменений.

Постановление районного суда о заключении под стражу мэра Томска Ивана Кляйна по статье о превышении должностных полномочий останется без изменений.

Областной суд Томска отклонил апелляцию с жалобой со стороны защиты. Об этом сообщила журналистам адвокат Кляйна Лариса Шейфер, пишет ТАСС.

"Да, будем обжаловать", — сказала адвокат на вопрос журналиста, остается ли решение райсуда без изменений.

Сотрудники СК РФ по Томской области и регионального УФСБ задержали мэра 13 ноября. Кляйн обвинялся в превышении должностных полномочий. Политик отрицает свою вину.

Следствие считает, что в 2016 году Кляйн действовал в интересах компании "Томское пиво". Он мог дать незаконное указание и внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на территории компании. После этого были изменены правила землепользования и застройки в Томске.