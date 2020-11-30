Военнослужащие РФ развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе

Военный госпиталь в районе аэропорта Степанакерта организуют для помощи мирному населению Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военный госпиталь в районе аэропорта Степанакерта организуют для помощи мирному населению Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Врачи российского миротворческого контингента обеспечивают медицинскую помощь военнослужащим РФ, пребывающим на территории республики, а также оказывают помощь местному населению. На данный момент госпиталь готов принять до 40 человек.

Минобороны РФ объявило о прибытии в зону конфликта более 60 специалистов в области медицины. Они были переправлены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в столицу Армении.

Всего для организации военного госпиталя в Степанакерте планируется перебросить 122 военнослужащих, 54 единицы технического обеспечения и 66 тонн материальных средств.