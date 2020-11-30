8:37 30 Ноября 2020Политика
Военнослужащие РФ развернули полевой госпиталь в Нагорном Карабахе
Военный госпиталь в районе аэропорта Степанакерта организуют для помощи мирному населению Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Военный госпиталь в районе аэропорта Степанакерта организуют для помощи мирному населению Нагорно-Карабахской Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Врачи российского миротворческого контингента обеспечивают медицинскую помощь военнослужащим РФ, пребывающим на территории республики, а также оказывают помощь местному населению. На данный момент госпиталь готов принять до 40 человек.
Минобороны РФ объявило о прибытии в зону конфликта более 60 специалистов в области медицины. Они были переправлены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в столицу Армении.
Всего для организации военного госпиталя в Степанакерте планируется перебросить 122 военнослужащих, 54 единицы технического обеспечения и 66 тонн материальных средств.