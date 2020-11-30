Теоретическая часть экзамена на водительские права в РФ претерпит изменения

Билеты к теоретической части экзамена на получение водительских прав будут переработаны. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Билеты к теоретической части экзамена на получение водительских прав будут переработаны. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Сотрудники ГИБДД предложили изменить экзаменационные билеты с учетом статистики аварийности на дорогах. При переработке будет использована специальная аналитическая система, которая формирует данные на основе различных ДТП. С помощью нее пользователи получат полную информацию по дорожным происшествиям, передает РИА Новости.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что с апреля 2021 года вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права с сокращенной площадкой. Будущего водителя будут больше оценивать в реальной обстановке, на перекрестках, развязках и автострадах.