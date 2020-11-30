Россияне стали реже снимать наличные в банкоматах во время пандемии

Жители РФ стали реже пользоваться наличными во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Жители РФ стали реже пользоваться наличными во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Полностью на безналичные расчеты в 2020 году перешли почти 40 процентов россиян. Они больше не снимают наличные в банкоматах, передает "Прайм".

"Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%", – подчеркнул Ведяхин.

Россия в настоящее время является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичной оплаты. В РФ до 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов.