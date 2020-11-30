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7:47   30 Ноября 2020
Экономика

Россияне стали реже снимать наличные в банкоматах во время пандемии

Россияне стали реже снимать наличные в банкоматах во время пандемии

Жители РФ стали реже пользоваться наличными во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Полностью на безналичные расчеты в 2020 году перешли почти 40 процентов россиян. Они больше не снимают наличные в банкоматах, передает "Прайм".

"Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%", – подчеркнул Ведяхин.

Россия в настоящее время является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичной оплаты. В РФ до 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов.

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#наличные #безналичный расчет #пандемия

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