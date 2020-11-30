Латышские рыбаки из-за запрета на вылов трески переселяются на восток РФ

Рыболовы из Латвии вынуждены сдавать на металлолом свои суда и продавать и оборудование, так как их профессиональная деятельность в стране теперь запрещена.

Рыболовы из Латвии вынуждены сдавать на металлолом свои суда и продавать и оборудование, так как их профессиональная деятельность в стране теперь запрещена.

Традиционная латышская отрасль умирает из-за дефицита рыбы в Балтийском море. Шансы на возвращение трески в этот регион очень малы, так как водообмен там происходит всего раз в 30 лет, а условия для обитания этой рыбы не совсем благоприятные, передает радио Sputnik.

"Уже теперь треска — это лишь побочная рыба наших промысловиков, а в основном добычу составляет килька и салака. И скоро на Балтике треска может пропасть вовсе. Останется она только в холодных морях, к примеру, в Баренцевом и Северном", — заявил ведущий исследователь Даугавпилсского университета биолог Янис Бирзакс.

Рыболовы вынуждены покидать Латвию в поисках работы в других странах. Ирландия и Шотландия уже переполнены безработными рыбаками, поэтому латыши отправились на Дальний Восток. Россия предлагает государственные программы по оказанию поддержки в добровольном переселении соотечественников в РФ.