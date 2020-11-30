Россиянам напомнили обязательные требования перед сдачей теста на COVID-19

Россияне должны соблюдать обязательные правила перед сдачей ПЦР-теста на наличие коронавируса. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора.

Россияне должны соблюдать обязательные правила перед сдачей ПЦР-теста на наличие коронавируса. Об этом сказано на сайте Роспотребнадзора.

За три часа до взятия мазков нельзя принимать пищу и чистить зубы. Не следует также полоскать рот, жевать жевательную резинку, курить и использовать спрей-освежитель для ротовой полости. В противном случае показания теста могут не соответствовать действительности.

"Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа", – подчеркнули в ведомстве.

Алкоголь также противопоказан перед тестированием. Употребление спиртного снижает вероятность выявления коронавируса.