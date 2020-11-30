Названы способы защиты личных данных для владельцев смартфонов

Эксперты рассказали, как обезопасить данные на телефоне, если он попал в руки третьих лиц. Для операционных систем Android и iOS действуют разные правила.

Эксперты рассказали, как обезопасить данные на телефоне, если он попал в руки третьих лиц. Для операционных систем Android и iOS действуют разные правила.

Так владельцам Android предлагают воспользоваться режимом "гостевой аккаунт". Его активация сохранит в секрете личные данные, переписки, фото и доступ к онлайн-банкам. В зависимости от модели, опция включается в настройках или на панели управления, сообщил руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Владельцам iPhone дал рекомендации Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Он советует настроить двухфакторную идентификацию в учетной записи iOS, а также использовать буквы и цифры в кодовом пароле. При ошибке во время его ввода можно настроить стирание личных данных с их дальнейшим сохранением в хранилище iCloud.