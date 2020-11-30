Венесуэльский лидер завел аккаунты в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал номер телефона, по которому с ним можно связаться в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал номер телефона, по которому с ним можно связаться в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

Глава Венесуэлы призвал жителей страны добавлять его в чаты. По мнению политика, таким образом он сможет быть ближе к своим соотечественникам и более активно участвовать в жизни граждан страны. Также он заявил, что с помощью общения в Telegram и WhatsApp будет "бороться за правду в Венесуэле". Речь Мадуро транслировалась на его странице в Twitter.

"Вот мой телефон — 04262168871, включайте меня в свои группы", — заявил президент.

В начале 2021 года на территорию Венесуэлы начнутся поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Страна возлагает на препарат большие надежды.