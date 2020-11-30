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5:45   30 Ноября 2020
Наука

РФ увеличит запуск грузовых космических кораблей к МКС

РФ увеличит запуск грузовых космических кораблей к МКС

Россия собирается в 2021 году осуществить запуск специальной версии корабля "Прогресс М-УМ" для доставки нового узлового модуля "Причал".

Количество запусков космических грузовиков "Прогресс МС" к Международной космической станции значительно возрастет в 2021 году. Об этом свидетельствуют планы проекта пилотируемых запусков к МКС на 2021, передает РИА Новости.

В планах Роскосмоса осуществить три запуска. Первым будет "Прогресс МС-16". Он запланирован на 15 февраля. Затем 30 июня на орбиту должны вывести Прогресс МС-17". Последним запланированным мероприятием станет пуск "Прогресса МС-18". Он намечен на 28 октября. В нынешнем году Россия осуществила пуск двух грузовых кораблей: 25 апреля и 23 июля.

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#россия #мкс #запуск прогресс мс

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