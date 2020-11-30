Эксперт HeadHunter рассказала о порядке выплаты 13-й зарплаты в пандемию

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в интервью радио Sputnik рассказала, кто лишится премии в виде 13-й зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в интервью радио Sputnik рассказала, кто лишится премии в виде 13-й зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Размер бонуса компания определяет самостоятельно. Как правило, 13-ю зарплату сотрудник получает за определенные результаты на протяжении года либо за достижения поставленных целей в последние месяцы года, отметила Мария Игнатова.

Специалист предположила, что компании наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей будут вынуждены лишить свой штат 13-й зарплаты. Прежде всего это сфера развлечений, туризма и ресторанный бизнес, которые временно прекращали свою деятельность из-за ограничительных мер. Однако есть сферы, где премии стабильно выплачиваются: строительный бизнес и IT-сфера.