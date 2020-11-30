Новый перечень навыков вождения для экзамена на права подготовили в МВД

Отдельный перечень навыков вождения могут закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав.

Отдельный перечень навыков вождения могут закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав.

С таким предложением выступило Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации. В документе содержится 19 пунктов. В перечень включены навыки, которые прежде проверяли на площадке. К ним относится парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, а также параллельная парковка.

Водители автобусов должны будут отдельно продемонстрировать умение останавливать общественный транспорт для того, чтобы безопасно посадить или высадить пассажиров. В документе предусматриваются штрафные баллы, за самые грубые из них экзамен будет не принят.