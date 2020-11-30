Летчики Су-34 во время полета могут пить кофе и пользоваться микроволновкой

Российские истребители Су-34 отличаются не только высокими летными и боевыми характеристиками. Летчикам в них довольно комфортно.

Российские истребители Су-34 отличаются не только высокими летными и боевыми характеристиками. Летчикам в них довольно комфортно.

Самолеты, по словам аналитиков Flug Revue, обладают небольшой кухней, где можно разогреть еду в микроволновке и выпить кофе. Здесь также есть писсуар.

"Сиденья можно перевести в лежачее положение для отдыха в полете", – добавили аналитики.

При следующей модернизации истребители Су-34, по данным издания "ПолитРоссия", станут пригодными для тактической разведки. Их оборудуют обновленным центральным компьютером, а также радиолокационными системами. Самолеты получат на вооружение ракеты Р-77-1 и бомбу с электрооптическим наведением.