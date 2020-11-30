ЛДПР предложила отменить платную парковку на время пандемии

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об отмене платной парковки во время режима повышенной готовности или ЧС, сообщил замглавы партии Ярослав Нилов.

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект об отмене платной парковки во время режима повышенной готовности или ЧС, сообщил замглавы партии Ярослав Нилов.

Изменения в статью 12 ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» предлагается внести уже в этот понедельник, 30 ноября. Депутаты рассмотрят установление на федеральном уровне запрета платной парковки общего пользования при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Акцент сделан на том, что на фоне коронавируса многие граждане отказались от общественного транспорта в пользу личного автомобиля, и теперь вынуждены оставлять машины на платной парковке. Это приводит к дополнительным тратам, заметно бьющим по кошельку в нынешних экономических реалиях, заметил Нилов.