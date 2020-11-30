Сатановский: Казахстан будет следующей "жертвой" Запада

Западные лидеры продолжают придерживаться агрессивной внешней политики по отношению к странам постсоветского пространства, заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Западные лидеры продолжают придерживаться агрессивной внешней политики по отношению к странам постсоветского пространства, заявил российский политолог Евгений Сатановский.

Обстановка на территориях прибалтийских стран, а также государственный переворот на Украине являются образцово-показательными событиями агрессивной политики западных властей. По мнению Сатановского, следующим в "списке волнений" может стать Казахстан.

Политолог вспомнил о неоднократных высказываниях США о том, что ЕврАзЭС и Таможенный союз являются угрозой. Именно по главным союзникам России в этих объединениях, Белоруссии и Казахстану, Запад и пытается нанести удар, считает Сатановский.

Эксперт подчеркнул, что Республика Казахстан имеет границы как с Россией, так и с Китаем. По его мнению, в арсенале у неприятеля довольно много ходов для дестабилизации ситуации. Вероятно, первые волнения можно ожидать уже во время ближайших выборов в Казахстане. Они пройдут в январе 2021 года.