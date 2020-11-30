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3:07   30 Ноября 2020
Общество

Директор "Вектора" дал прогноз по завершению пандемии COVID-19

Директор "Вектора" дал прогноз по завершению пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году. Об этом сообщил глава Государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Соответствующее заявление Максютов сделал во время выступления на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. По его словам, уровень числа зараженных COVID-19 пойдет на спад в следующем году. Несмотря на то, что инфекция продолжит распространяться, массовых заболеваний станет существенно меньше.

"Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", — сказал директор "Вектора".

Пандемия коронавируса закончится, когда сформируется достаточный коллективный иммунитет. Однако для этого нужно провести вакцинацию почти половины населения, резюмировал Максютов.

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