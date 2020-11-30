Жириновский обозначил границы на "новой" политической карте Украины

Почти 80% территории Украины должны быть включены в состав России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Почти 80% территории Украины должны быть включены в состав России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Такие регионы как Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно могут отойти Европейскому союзу как часть "нового государства". А оставшиеся 80% должны войти в состав России как единая область, заявил Жириновский.

Для выполнения этой цели, по словам политика, Украина должна начать штурм Луганской и Донецкой народных республик. Россия после такого шага "мобилизует" собственную армию. После этого к конфликту "присоединится" Германия, с которой РФ и "поделит" территорию Украины, резюмировал Жириновский.