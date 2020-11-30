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2:16   30 Ноября 2020
Политика

«Тропический Трамп» заявил о фальсификации на выборах в США

«Тропический Трамп» заявил о фальсификации на выборах в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что располагает сведениями о многочисленных нарушениях в ходе подсчета голосов на выборах президента США.

Раскрывать свои источники информации прессе Болсонару отказался. По его словам, он недостаточно уверен в том, что подтасовка голосов могла сильно повлиять на результаты и склонить чашу весов в пользу одного из кандидатов.

Однако бразильский президент заявил, что не будет поздравлять с победой главу демократической партии Джозефа Байдена. По словам политика, вполне возможно, что точку в результатах выборов поставит Верховный суд США.

Жаир Болсонару открыто поддерживает действующего лидера США Дональда Трампа. Он публично признавался, что по примеру американского президента "стремится сделать свою страну великой".

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