Министр обороны Эстонии объяснил присутствие в стране спецназа США

Эстония находится под защитой США. Об этом заявил эстонский министр обороны Юри Луйк, комментируя присутствие в стране американского спецназа.

Эстония находится под защитой США. Об этом заявил эстонский министр обороны Юри Луйк, комментируя присутствие в стране американского спецназа.

Луйк провел встречу с военнослужащими американских спецподразделений. Он заявил, что их постоянное присутствие говорит о хороших отношениях между двумя странами и указывает на готовность США защищать Эстонию и НАТО.

Американский спецназ был переброшен на территорию Эстонии шесть лет назад. Здесь в настоящее время дислоцируется 352-е подразделение специальных операций ВВС США. Оно занимается отработкой взаимодействия самолетов разных типов с силами обороны страны.