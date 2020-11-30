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1:58   30 Ноября 2020
Политика

Министр обороны Эстонии объяснил присутствие в стране спецназа США

Министр обороны Эстонии объяснил присутствие в стране спецназа США

Эстония находится под защитой США. Об этом заявил эстонский министр обороны Юри Луйк, комментируя присутствие в стране американского спецназа.

Луйк провел встречу с военнослужащими американских спецподразделений. Он заявил, что их постоянное присутствие говорит о хороших отношениях между двумя странами и указывает на готовность США защищать Эстонию и НАТО.

Американский спецназ был переброшен на территорию Эстонии шесть лет назад. Здесь в настоящее время дислоцируется 352-е подразделение специальных операций ВВС США. Оно занимается отработкой взаимодействия самолетов разных типов с силами обороны страны.

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#эстония #спецназ сша #луйк

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