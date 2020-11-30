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1:39   30 Ноября 2020
Общество

Захарова придумала имя для своей собаки из приюта

Захарова придумала имя для своей собаки из приюта

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала своего нового питомца из приюта Панди. Об этом она написала в своем Facebook.

Мария Захарова разместила фотографии собаки в социальной сети. Под постом она раскрыла имя нового питомца.

"Панди", — написала дипломат.

Собака оказалась в приюте после того, как была найдена добровольцами под бетонной плитой. Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность троим волонтерам, которые помогли животному. Мария Захарова обещала, что позже расскажет полную историю о своем новом друге.

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#захарова #собака #питомец

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