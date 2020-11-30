Захарова придумала имя для своей собаки из приюта

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала своего нового питомца из приюта Панди. Об этом она написала в своем Facebook.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала своего нового питомца из приюта Панди. Об этом она написала в своем Facebook.

Мария Захарова разместила фотографии собаки в социальной сети. Под постом она раскрыла имя нового питомца.

"Панди", — написала дипломат.

Собака оказалась в приюте после того, как была найдена добровольцами под бетонной плитой. Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность троим волонтерам, которые помогли животному. Мария Захарова обещала, что позже расскажет полную историю о своем новом друге.