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1:12   30 Ноября 2020
Экономика

Спрос на вторичном рынке недвижимости в РФ привел к подорожанию квартир

Спрос на вторичном рынке недвижимости в РФ привел к подорожанию квартир

Квартиры в новостройках в этом году заметно подорожали. Россияне в связи с этим стали уделять больше внимания недвижимости на вторичном рынке.

Возросший спрос на вторичке привел к подорожанию квартир. Средняя стоимость одного квадратного метра в 16 крупнейших городах РФ увеличилась на два процента по сравнению с октябрем и составила 81,9 тысячи рублей. На это указали специалисты ЦИАН.

За год цены на вторичном рынке недвижимости выросли на 9,2 процента. Прирост, по словам главы аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, был наиболее заметен в российских мегаполисах.

Для желающих продать квартиру, по словам аналитиков, нынешний период является наиболее удачным. В начале 2021 года они прогнозируют сезонный спад спроса.

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#недвижимость #вторичка #цены на квартиры

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