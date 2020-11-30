Власти Украины обсуждают введение жесткого карантина в стране

Карантин с учетом особенностей каждой области могут ввести на территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Карантин с учетом особенностей каждой области могут ввести на территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Жесткие ограничительные меры на Украине будут введены с вероятностью 90 процентов, отметил политик. Сейчас украинский кабмин обсуждает вариант "интеллектуального локдауна". Он подразумевает введение разных ограничений в зависимости от обстановки в том или ином регионе страны.

Тема работы общественного транспорта будет рассматриваться отдельно. Если его работу полностью остановить, то пострадает украинская экономика. Это также может вызвать недовольство среди работающего населения.