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0:52   30 Ноября 2020
Общество

Власти Украины обсуждают введение жесткого карантина в стране

Власти Украины обсуждают введение жесткого карантина в стране

Карантин с учетом особенностей каждой области могут ввести на территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Жесткие ограничительные меры на Украине будут введены с вероятностью 90 процентов, отметил политик. Сейчас украинский кабмин обсуждает вариант "интеллектуального локдауна". Он подразумевает введение разных ограничений в зависимости от обстановки в том или ином регионе страны.

Тема работы общественного транспорта будет рассматриваться отдельно. Если его работу полностью остановить, то пострадает украинская экономика. Это также может вызвать недовольство среди работающего населения.

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#украина #карантин #коронавирус

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