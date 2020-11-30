Ученый Волчков спрогнозировал выход России на плато в пандемию COVID-19

Еженедельный рост числа случаев инфицирования COVID-19 в России может прекратиться в конце декабря. Ситуация может ухудшиться после Нового года.

Еженедельный рост числа случаев инфицирования COVID-19 в России может прекратиться в конце декабря. Ситуация может ухудшиться после Нового года.

Драматического прироста зараженных коронавирусом в России нет, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вместе с этим он предупредил, что скорого улучшения эпидемиологической обстановки ждать не стоит, передают "Известия".

"Общая тенденция пока такая — увеличение количества инфицированных, но ситуация все равно контролируемая. <...> Думаю, есть небольшие предпосылки ожидать, что конец ноября и первая неделя декабря станут последними такими периодами", — полагает ученый.

Самый опасный способ празднования Нового года в этом году — это застолье в кругу старшего поколения. Пожилым людям в новогоднюю ночь лучше всего остаться в уединении, уверен Волчков.