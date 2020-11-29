Оперштаб Москвы сообщил о смерти 74 пациентов с COVID-19

Всего за время пандемии COVID-19 в столице России скончались 8902 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за время пандемии COVID-19 в столице России скончались 8902 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли за прошедшие сутки в Москве. Накануне сообщалось о смерти 72 человек с COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации сделали больше 75,9 млн тестов на наличие вируса в организме. Выяснилось, что из них больше 2,2 млн показали положительный результат.

Достоверные и актуальные сведения о коронавирусе в РФ и мире представлены на официальном портале стопкоронавирус.рф.