Перенджиев: попытка США испортить отношения РФ и ФРГ обречена на провал

Вашингтон пытается повлиять на отношения Москвы и Берлина. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы Минобороны ФРГ о России, заявил политолог Александр Перенджиев.

Вашингтон пытается повлиять на отношения Москвы и Берлина. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы Минобороны ФРГ о России, заявил политолог Александр Перенджиев.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала немецкое правительство поддерживать оборонные расходы на высоком уровне. Это нужно, по ее словам, чтобы Евросоюз мог вести переговоры с Москвой с "позиции силы".

Политолог призвал оценивать заявление Крамп Карренбауэр как "неоднозначное и противоречивое". Он не считает, что ее слова отражают позицию всей политической элиты ФРГ, передает "Экономика сегодня".

"Германии нет смысла впадать в русофобию хотя бы потому, что она заинтересована в завершении проекта газопровода "Северный поток — 2", который сблизит Берлин и Москву", — подчеркнул эксперт.

Крамп-Карренбауэр, по словам Перенджиева, четко озвучила позицию США, но не Германии. Российской стороне в связи с этим следует проигнорировать провальную попытку Соединенных Штатов повлиять на отношения РФ и ФРГ.