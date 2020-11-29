Сирийский Красный полумесяц обеспечил питьевой водой школьников в Хасаке

Резервуары с питьевой водой появились в школах города Хасака. Соответствующую акцию провел Сирийский Красный полумесяц (СКП).

Резервуары с питьевой водой появились в школах города Хасака. Соответствующую акцию провел Сирийский Красный полумесяц (СКП).

Всего было установлено 50 резервуаров объемом два кубических метра каждый. Этого хватит для обеспечения чистой питьевой водой всех учебных заведений в Хасаке.

Качество воды и доступ к ней будет контролироваться работниками СКП, членами городской администрации и преподавательским составом, передает Федеральное агентство новостей.

Проблема водоснабжения является одной из ключевых в Хасаке. Крупнейшая водоносная станция в регионе находится на подконтрольной Турции и боевикам земле.