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22:46   29 Ноября 2020
Политика

Сирийский Красный полумесяц обеспечил питьевой водой школьников в Хасаке

Сирийский Красный полумесяц обеспечил питьевой водой школьников в Хасаке

Резервуары с питьевой водой появились в школах города Хасака. Соответствующую акцию провел Сирийский Красный полумесяц (СКП).

Всего было установлено 50 резервуаров объемом два кубических метра каждый. Этого хватит для обеспечения чистой питьевой водой всех учебных заведений в Хасаке.

Качество воды и доступ к ней будет контролироваться работниками СКП, членами городской администрации и преподавательским составом, передает Федеральное агентство новостей.

Проблема водоснабжения является одной из ключевых в Хасаке. Крупнейшая водоносная станция в регионе находится на подконтрольной Турции и боевикам земле.

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#сирия #хасака #красный полумесяц

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