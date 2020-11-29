Режим прекращения огня в Нагорно-Карабахской Республике действует уже больше двух недель. Благодаря помощи России, региону удалось почти полностью вернуться к довоенной жизни.

Режим прекращения огня в Нагорно-Карабахской Республике действует уже больше двух недель. Благодаря помощи России, региону удалось почти полностью вернуться к довоенной жизни.

Договор о прекращении конфликта в НКР, подписанный Россией, Арменией и Азербайджаном 10 ноября, успешно выполняется, заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Согласно трехстороннему соглашению, к Азербайджану должны присоединиться три региона, два из них (Кельбаджарский и Агдамский) уже переданы Баку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российские миротворцы следят за соблюдением договоренностей и мирным разрешением возникающих проблем. Работы по передаче Кельбаджарского района прошли успешно, несмотря на трудности Армении при выводе войск с территории.