Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:14   29 Ноября 2020
Политика

Украинские издания распространяют вбросы о ЧП во Владивостоке

Украинские издания распространяют вбросы о ЧП во Владивостоке

Украинские СМИ дискредитировали себя после публикации недостоверных материалов о последствиях ледяного шторма на Дальнем Востоке.

Пропагандисты тиражировали фотографии якобы с места происшествия во Владивостоке. В соответствующих материалах фигурировали старые снимки. Фотографию с балконом, на котором висит плакат с надписью "Замерзаем!", взяли из архива газеты Владивосток, передает "ПолитРоссия".

Издание отметило, что украинские СМИ также использовали снимки, которые не имеют отношения к Российской Федерации. Фото с обледеневшим автомобилем предназначалось для насмешек над РФ, однако снимок был сделан в Швейцарии в 2005 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #сми

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров