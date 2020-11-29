Украинские издания распространяют вбросы о ЧП во Владивостоке

Украинские СМИ дискредитировали себя после публикации недостоверных материалов о последствиях ледяного шторма на Дальнем Востоке.

Украинские СМИ дискредитировали себя после публикации недостоверных материалов о последствиях ледяного шторма на Дальнем Востоке.

Пропагандисты тиражировали фотографии якобы с места происшествия во Владивостоке. В соответствующих материалах фигурировали старые снимки. Фотографию с балконом, на котором висит плакат с надписью "Замерзаем!", взяли из архива газеты Владивосток, передает "ПолитРоссия".

Издание отметило, что украинские СМИ также использовали снимки, которые не имеют отношения к Российской Федерации. Фото с обледеневшим автомобилем предназначалось для насмешек над РФ, однако снимок был сделан в Швейцарии в 2005 году.