Украина заинтересована в "заморозке" происходящего на Донбассе

Киевские власти намерены "заморозить" ситуацию в Донбассе. Так считает директор одного из украинских СМИ Александр Мартыненко.

Киевские власти намерены "заморозить" ситуацию в Донбассе. Так считает директор одного из украинских СМИ Александр Мартыненко.

Украина ведет переговоры по урегулированию в ЛДНР только для того, чтобы создать видимость деятельности. Специалист считает, что диалог не движется в сторону решения проблемы, все идет к тому, чтобы затормозить развитие ситуации. Мартыненко сказал, что впереди – еще большая "заморозка".

Он провел аналогию с кризисом в Карабахе. Ситуация в НКР долго была спокойной, а затем вспыхнула за короткий момент, так как у Азербайджана появились деньги, а Армения были ослаблена, отметил эксперт. Он уверен, что такой сценарий возможен и в Донбассе.