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20:47   29 Ноября 2020
Общество

Британские психологи раскрыли секрет интересных рассказчиков

Британские психологи раскрыли секрет интересных рассказчиков

Психологи из Великобритании объяснили, как рассказчику заинтересовать собеседника или аудиторию. Исследования проводили сотрудники университета Вирджинии и Гарварда. 

Бывают ситуации, когда во время разговора люди начинают зевать и скучать. Оказалось, что такое часто случается, когда человек делится новой информацией. Чем больше человек в курсе какой-то истории, тем интереснее ему узнавать о ней что-то новое, сообщает издание studyfinds.

Выяснилось, что знания дают возможность человеку еще больше интересоваться известным вопросом. Психологи отмечают, что слушатели чувствуют себя вполне счастливыми, когда понимают тему, о которой им рассказывают.

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