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20:45   29 Ноября 2020
Политика

Политика Киева по отношению к Донбассу вызвала критику у актрисы Егоровой

Политика Киева по отношению к Донбассу вызвала критику у актрисы Егоровой

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова негативно высказалась о политике Киева по отношению к Донбассу.

По ее словам, власти полностью потеряли доверие среди граждан из-за "разношерстных заявлений" и действий на неподконтрольной Киеву территории. Она отметила катастрофическую ошибку президента Украины Владимира Зеленского, когда он назначил непрофессионалов на государственные должности.

Егорова назвала нынешнюю Незалежную государством-мутантом, которое "пожирает" своих граждан. Закрытие русскоязычных школ, переписывание учебников и исторических фактов негативно повлияло на мнение жителей Донбасса. Они больше не захотят на Украину, резюмировала телеведущая.

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#донбасс #украина #егорова

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