20:45 29 Ноября 2020Политика
Политика Киева по отношению к Донбассу вызвала критику у актрисы Егоровой
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова негативно высказалась о политике Киева по отношению к Донбассу.
Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова негативно высказалась о политике Киева по отношению к Донбассу.
По ее словам, власти полностью потеряли доверие среди граждан из-за "разношерстных заявлений" и действий на неподконтрольной Киеву территории. Она отметила катастрофическую ошибку президента Украины Владимира Зеленского, когда он назначил непрофессионалов на государственные должности.
Егорова назвала нынешнюю Незалежную государством-мутантом, которое "пожирает" своих граждан. Закрытие русскоязычных школ, переписывание учебников и исторических фактов негативно повлияло на мнение жителей Донбасса. Они больше не захотят на Украину, резюмировала телеведущая.