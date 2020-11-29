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20:43   29 Ноября 2020
Политика

Виталий Милонов ждет результат повторного теста на коронавирус

Виталий Милонов ждет результат повторного теста на коронавирус

Депутат Государственной думы России Владимир Милонов рассказал о своем самочувствии. Парламентарий недавно заразился коронавирусной инфекцией.

Милонов получил положительный результат теста 18 ноября. С тех пор он находился дома. Сначала он жаловался на высокую температуру и отсутствие обоняния. Затем состояние депутата улучшилось. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что ждет итоги повторного исследования.

По словам депутата, у него сейчас нет жалоб на здоровье. Он не страдает ни одышкой, ни другими симптомами вируса. Владимир Милонов отметил, что не считает нужным делать компьютерную томографию.

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#госдума #милонов #коронавирус

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