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20:29   29 Ноября 2020
Политика

Депутат Госдумы назвал смерть экс-президента РАН утратой для мировой науки

Депутат Госдумы назвал смерть экс-президента РАН утратой для мировой науки

Смерть экс-президента РАН Владимира Фортова стала утратой для российской и мировой науки, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

По словам Ревенко, бывший президент РАН был увлеченным наукой человеком, мировой величиной и "ученым от бога", пишет РИА Новости. Академик Владимир Фортов сделал много важных открытий и всегда был там, где сложно и опасно, подчеркнул Ревенко. У Фортова было множество преданных учеников и научных последователей.

Депутат выразил искренние соболезнования в связи со смертью великого человека. Ученый Владимир Фортов, экс-президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.

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#россия #госдума #фортов

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