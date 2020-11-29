20:29 29 Ноября 2020Политика
Депутат Госдумы назвал смерть экс-президента РАН утратой для мировой науки
Смерть экс-президента РАН Владимира Фортова стала утратой для российской и мировой науки, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.
Смерть экс-президента РАН Владимира Фортова стала утратой для российской и мировой науки, заявил депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.
По словам Ревенко, бывший президент РАН был увлеченным наукой человеком, мировой величиной и "ученым от бога", пишет РИА Новости. Академик Владимир Фортов сделал много важных открытий и всегда был там, где сложно и опасно, подчеркнул Ревенко. У Фортова было множество преданных учеников и научных последователей.
Депутат выразил искренние соболезнования в связи со смертью великого человека. Ученый Владимир Фортов, экс-президент Российской академии наук, умер на 75-м году жизни.