Великобритания может первой одобрить вакцину от коронавируса

Британские власти планируют стать первыми, кто одобрит разработанную на Западе вакцину от коронавирусной инфекции.

Британские власти планируют стать первыми, кто одобрит разработанную на Западе вакцину от коронавирусной инфекции.

Решение об одобрении препарата вынесет Независимый регулирующий орган Соединенного Королевства. Оно будет представлено в течение нескольких дней. Речь идет о немецкой вакцине BioNTech и американской Pfizer. Ожидается, что первые добровольцы получат инъекции 7 декабря.

За все время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции на территории Великобритании было подтверждено 1 621 305 случаев заболевания. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.