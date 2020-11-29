Саакашвили рассказал Зеленскому о романе с украинским депутатом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завел роман с депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Президент Украины Владимир Зеленский знает об их романе.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завел роман с депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Президент Украины Владимир Зеленский знает об их романе.

Источник из партии высказал недоумение, почему Ясько завязала романтические отношения с Саакашвили. По словам источника, экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины не станет помогать украинскому депутату в продвижении карьеры.

Супруга Саакашвили сейчас находится в Нидерландах вместе с младшим сыном политика, а старший наследник Саакашвили проживает в США.