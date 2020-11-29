Юшков раскрыл «тайный смысл» участия России в «Пакистанском потоке»

Россия поможет Пакистану развивать газовую инфраструктуру для «оттягивания» топлива у конкурентных для РФ рынков.

Россия поможет Пакистану развивать газовую инфраструктуру для «оттягивания» топлива у конкурентных для РФ рынков — Европы, Китая и Японии, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Россия и Пакистан договорились о строительстве газопровода «Пакистанский поток» для поставок сжиженного природного газа на север азиатской страны. При этом Россия поставлять топливо в Пакистан не будет, а полный контроль над газопроводом отдадут Исламабаду.

«Да, мы сами туда не будем поставлять газ. Даже если направлять его в виде СПГ – с Сахалина или Ямала, – это в любом случае не составит конкуренцию Катару, например. Те рынки всегда будут чужими для нас. Но тем не менее, когда эти рынки развиваются, у Пакистана появляется все больше и больше газа, он оттягивает на себя топливо других производителей», — объяснил Юшков в комментарии «Baltnews».

Финансирование строительства газопровода пересмотрено, сообщают пакистанские СМИ: теперь доля Исламабада увеличилась до 74%, а российская снизилась до 26%. То есть Россия обеспечит только поставку необходимых Пакистану импортных материалов, а вот прокладка трубопровода за пакистанской стороной.

Вопрос о рентабельности проекта остается открытым, но даже с точки зрения рынков сбыта для РФ такая помощь выгодна. К тому же, добычей газа в Пакистане Россия не занимается.

Ранее сообщалось, что сотрудничество России и Китая отразилось и в сырьевой сфере: теперь основного экспортера топлива Китай видит в РФ, а не в США, как это было до стремительного ухудшения американо-китайских отношений. Подробнее читайте в нашей статье.