Анкара перебросила сирийских наемников ПНС Ливии с турецкой военной базы на территории аэропорта Митига в лагерь Аль-Рахба.

Анкара перебросила сирийских наемников ПНС Ливии с турецкой военной базы на территории аэропорта Митига в лагерь Аль-Рахба.

По данным Федерального агентства новостей, Турция переместила 90 сирийских боевиков в лагерь Аль-Рахба. По данным источников, главной целью переброски наемников является срыв режима прекращения огня в Ливии.

При этом мирные жители Ливии не доверяют заявлениям Организации Объединенных Наций, которая пытается «ввести ливийцев в заблуждение сообщениями о ложных соглашениях». По их мнению, урегулирование кризиса в Ливии возможно только после устранения иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.

При этом ранее стало известно о переброске сирийских наемников из лагеря в Машруа аль-Хадба в район Сук аль-Хамис Имсихель.