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19:57   29 Ноября 2020
Армия

Сирийские наемники покинули турецкую базу в Триполи

Сирийские наемники покинули турецкую базу в Триполи

Анкара перебросила сирийских наемников ПНС Ливии с турецкой военной базы на территории аэропорта Митига в лагерь Аль-Рахба.

По данным Федерального агентства новостей, Турция переместила 90 сирийских боевиков в лагерь Аль-Рахба. По данным источников, главной целью переброски наемников является срыв режима прекращения огня в Ливии.

При этом мирные жители Ливии не доверяют заявлениям Организации Объединенных Наций, которая пытается «ввести ливийцев в заблуждение сообщениями о ложных соглашениях». По их мнению, урегулирование кризиса в Ливии возможно только после устранения иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии.

При этом ранее стало известно о переброске сирийских наемников из лагеря в Машруа аль-Хадба в район Сук аль-Хамис Имсихель.

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#турция #ливия #наемники

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