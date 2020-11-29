Дмитрий Медведев почтил память экс-президента Российской академии наук

Смерть бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова стала невосполнимой утратой для всей страны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Смерть бывшего президента Российской академии наук Владимира Фортова стала невосполнимой утратой для всей страны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совбеза выразил соболезнования родным и коллегам ушедшего из жизни ученого. Фортов внес значительный вклад в развитие современной физики.

"Владимир Евгеньевич обладал не только большими научными знаниями, но и незаурядными организаторскими способностями. Хорошо знаю это по совместной работе в Правительстве РФ", — говорится в сообщении секретариата Медведева.

Фортов возглавлял Российскую академию наук с 2013 по 2017 годы. Его исследования имели важное значение для оборонной способности страны.