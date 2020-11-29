Представители ООН назвали Турцию центром наемных боевиков для Ливии

Представители ООН признали турецкое государство центром переброски боевиков в Ливию. Об этом информирует издание Libya24.

Представители ООН признали турецкое государство центром переброски боевиков в Ливию. Об этом информирует издание Libya24.

Согласно полученной информации, Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями сформировала документ о бандформированиях, который будет представлен на рассмотрение в Совбез ООН. В тексте доклада сказано, что Турция переправила на территорию ливийского государства от семи до 15 тысяч наемников из Сирии для ведения боевых действий на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Плюс ко всему на территорию Турции нелегально переправляют женщин из лагерей для мигрантов в Идлибе, пишет Федеральное агентство новостей.