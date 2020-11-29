Боевики убили более 100 фермеров в Нигерии

Вооруженное нападение террористов произошло в нигерийском штате Борно, где от рук преступников погибли примерно 110 мирных жителей.

Вооруженное нападение террористов произошло в нигерийском штате Борно, где от рук преступников погибли примерно 110 мирных жителей.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон рассказал о том, что члены террористической организации убивали людей в поселениях, расположенных неподалеку от столицы региона — Майдугури. Также он отметил, что, помимо убитых, многие люди получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Боевики ранее устроили трагедию в районе местного самоуправления Джере, где рабочие занимались сбором риса на местной плантации. Тогда от рук бандитов погибло примерно 40 человек.