Вассерман объяснил, как ошиблись США с выводами о заливе Петра Великого

ША нашли способ оправдать нарушение российских границ, но ошиблись, заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

США нашли способ оправдать нарушение российских границ, но ошиблись, заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

24 ноября американский эсминец «Джон Маккейн» зашел в территориальные воды РФ в Японском море на два километра. В заливе Петра Великого его перехватил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» и пригрозил тараном, если незваный гость не покинет российские воды.

На сайте седьмого флота США после инцидента заявили, что в 1984 году СССР установил границу в заливе Петра Великого «неправомерно», а значит, вторжением на российскую территорию произошедшее в Японском море, по мнению американских военных, не является — мол, воды международные и свободны для судоходства.

«Открытым текстом объясняю: международная конвенция о морском праве, помянутая юристами СГА [США, — прим.ред.], разрешает объявить внутренними водами любой залив, чьими берегами владеет одна страна. Двенадцатимильная же граница установлена более века назад исходя из дальнобойности береговых пушек: мол, что можешь защитить — то твое», — пишет Вассерман в собственной колонке на сайте РЕН-ТВ.

Судя по ситуации в заливе Петра Великого, Россия «может защитить больше, чем США — проглотить», заключает публицист.

Ранее Вассерман оценил вероятность гражданской войны в США — по его мнению, в случае «силового сценария» преимущество будет на стороне республиканцев, а не демократов. Подробнее о том, что ждет Америку после беспрецедентных президентских выборов в условиях поляризации общества, читайте в нашей статье.