Глава Армении предложил сменить кабмин из-за событий в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян считает, что в стране необходимо создать новое правительство и внести изменения в конституцию страны.

Президент Армении Армен Саркисян считает, что в стране необходимо создать новое правительство и внести изменения в конституцию страны.

По его мнению, после событий, произошедших в Нагорном Карабахе, правительство должно уйти в отставку.

"В любой стране, где произошла такая трагедия, как военные действия вокруг Нагорного Карабаха, правительство, которое привело к этому, должно уйти", — сказал он.

Саркисян считает такой вариант единственным цивилизованным. Следует провести досрочные выборы, создать временное правительство национального единства. Временное правительство должно работать до проведения внеочередных выборов.