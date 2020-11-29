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19:32   29 Ноября 2020
Общество

ГУВД: правоохранители задержали 250 человек на акции протеста в Минске

ГУВД: правоохранители задержали 250 человек на акции протеста в Минске

Акция протеста в Минске завершилась массовыми задержаниями. Белорусские правоохранители производили задержания наиболее активных митингующих, а также провокаторов.

По данным ГУВД, в результате проведенной акции в Минске было задержано около 250 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что к местам, где обычно проводятся митинги, стягиваются усиленные отряды силовиков. В районе площади Независимости были замечены автозаки, грузовые автомобили для перевозки личного состава, а также водомет.

Известно, что правоохранителям пришлось применить газ для разгона митингующих, перекрывших дорогу спецтехнике.

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#минск #митинг #задержания

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