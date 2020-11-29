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19:22   29 Ноября 2020
Политика

Дмитрий Песков рассказал о курьезном случае на открытии московского катка

Дмитрий Песков рассказал о курьезном случае на открытии московского катка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случай, когда сотрудница катка отказалась пускать его на мероприятие по случаю открытия.

Песков отметил, что в итоге попал на церемонию. По словам пресс-секретаря, он не обиделся на распорядительницу, которая его не узнала.

"Обидно не было", — приводит слова Пескова издание "Подъем".

Спикер Кремля не сразу смог попасть на открытие катка в центре Москвы, так как распорядительница не нашла его имя в списках. Она посоветовала ему связаться с организаторами и ушла к другим гостям. Песков сделал звонок и проследовал на мероприятие.

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#песков #кремль #каток

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