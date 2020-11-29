Главный инфекционист США предложил свой способ борьбы с COVID-19 в стране

Закрытие баров и ресторанов позволит снизить скорость распространения коронавируса в США. Такое мнение озвучил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Закрытие баров и ресторанов позволит снизить скорость распространения коронавируса в США. Такое мнение озвучил главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Школы при этом закрывать не стоит, убежден специалист. Чтобы дети были в безопасности, нужно следить за уровнем распространения коронавируса. Он должен быть низким, подчеркнул Энтони Фаучи в интервью для ABC. Важно помнить о рекомендациях специалистов.

Главный американский инфекционист посоветовал носить маски, мыть руки и сохранять дистанцию. К тому же следует избегать массовых мероприятий. Трудная ситуация на фоне коронавируса наблюдается не только в США, но и в ряде других стран, среди которых Турция. Это государство бьет новые рекорды по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса. Об этом следует из еженедельной статистики, опубликованной министром здравоохранения Фахреттином Коджем.