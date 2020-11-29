"Дождю" пришлось удалить пост из-за конфликта с сотрудником ФБК Миловым

Телеканалу "Дождь" пришлось удалить пост о дебатах в Европарламенте из-за скандального поведения сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) Владимира Милова.

Телеканалу "Дождь" пришлось удалить пост о дебатах в Европарламенте из-за скандального поведения сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) Владимира Милова.

Член ФБК пригрозил журналистам "Дождя", что больше не появится в студии телеканала. Конфликт произошел в официальном Twitter вышеуказанного СМИ. Представители "Дождя" сообщили, что обсудили с Миловым предложения сотрудников фонда, выдвинутые на дебатах Европарламента. За это членов ФБК обвинили в русофобии. Милов раскритиковал журналистов и назвал такие претензии недостоверными. Телеканал был вынужден удалить пост, пишет "ПолитЭксперт".

После этого член фонда изменил свое мнение об участии в последующих эфирах "Дождя". Сотрудники ФБК неоднократно оказывали давление на представителей СМИ, принуждая их отказываться от своих слов. Глава фонда Алексей Навальный конфликтовал с журналистами, потому что ему не нравилась позиция редакций. Блогер раскритиковал "Ведомости" после отказа издания опубликовать его статьи. Основатель ФБК назвал журналистов "сборищем трусливых мурзилоидов". Поведение Милова говорит о том, что отношение членов фонда к СМИ не меняется.