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19:09   29 Ноября 2020
Экономика

Источники узнали о принятом решении Москвы и Эр-Рияда по сделке ОПЕК+

Источники узнали о принятом решении Москвы и Эр-Рияда по сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия согласовали свои позиции в рамках сделки стран-экспортеров нефти ОПЕК+. Страны намерены продлить действующий уровень сокращения нефтедобычи.

Представители России и Саудовской Аравии придерживаются единого мнения касательно соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи энергоресурсов. Соответствующие сведения ТАСС предоставили два источника в организации.

Согласно имеющейся информации, данные государства приняли решение о сохранении текущей квоты на первые месяцы 2021 года. В настоящий момент странам необходимо согласовать оставшиеся детали и механизмы.

Ранее обсуждалось продление действующих параметров сокращения нефтедобычи на срок от трех до шести месяцев грядущего года. Вопрос будет поднят на министерской конференции ОПЕК+, которая назначена 30 ноября.

Обновленное соглашение о сокращении добычи энергоресурсов ОПЕК+ действует с мая 2020 года по апрель 2022 года.

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#россия #саудовская аравия #эр-рияд #ОПЕК+

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