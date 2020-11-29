Украинский политолог указал на неготовность Киева к переговорам по Донбассу

Стороны переговоров по Донбассу не готовы к очередной встрече. За год Киев так и не изменил свою позицию, поэтому конструктивного диалога не получится.

Стороны переговоров по Донбассу не готовы к очередной встрече. За год Киев так и не изменил свою позицию, поэтому конструктивного диалога не получится.

Такое заявление сделал блогер и политический обозреватель Кирилл Сазонов в комментарии ObozTV.

"Пусть решают текущие вопросы на уровне ТКГ, пусть главы Министерств иностранных дел общаются между собой, но пока никаких шагов навстречу стороны не делают", – сказал эксперт.

Он отметил, что Украина практически находится у "красных линий" и не меняет свою позицию. Ситуация почти не изменилась за год, поэтому организовывать встречу сейчас нет никакого смысла.

В имеющей ситуации целесообразна только работа трехсторонней группы, чтобы обсуждать текущие вопросы. Сазонов отметил, что активное вмешательство в переговоры президента Украины Владимира Зеленского не требуется.