Халатность врачей привела к гибели пациентов с коронавирусом на Украине

Два пациента с коронавирусом скончались на Украине из-за выключения света и халатности медперсонала. Больные были подключены к аппаратам ИВЛ.

Два пациента с коронавирусом скончались на Украине из-за выключения света и халатности медперсонала. Больные были подключены к аппаратам ИВЛ.

Инцидент произошел в Львовской области 27 ноября. Правоохранительные органы установили, что после отключения света сотрудники больницы своевременно не оказали необходимые меры по восстановлению питания. Медицинское учреждение имело электрогенератор, который должен был обеспечить аппараты необходимым электропитанием.

В результате инцидента погибли два пациента с коронавирусом — 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства по неосторожности и служебной халатности.