Иск против РФ в Гамбургский трибунал может дорого обойтись Украине

Украинское руководство «хайпануло» на разбирательстве в Гамбургском трибунале по инциденту в Керченском проливе, считает экс-замглавы Госгидрографии Украины Богдан Устименко.

Украинское руководство «хайпануло» на разбирательстве в Гамбургском трибунале по инциденту в Керченском проливе, считает экс-замглавы Госгидрографии Украины Богдан Устименко. При этом решение суда не в пользу Киева: если подтвердится, что операция РФ по защите своих границ — правоохранительная, а не «акт военной агрессии», то «Керченские санкции» против России могут быть отменены, опасается бывший чиновник.

Два года назад ВС РФ и российские пограничники задержали корабли ВМС Украины при попытке пройти из Черного в Азовское море. Международный трибунал ООН в мае 2019 года постановил, что Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть Киеву три задержанных корабля.

По мнению Устименко, этот суд не является победой Украины, как подавалось некоторыми киевскими политиками — ведь задержанных украинских моряков отправили обратно на родину в рамках обмена пленными, что якобы не соответствует вынесенному в Гамбурге решению.

« ...Мы сделали очень короткое зрелище для общества, и, в то же время, мы утеряли некоторые обстоятельства – вот какую цену мы заплатили за это зрелище. <...> Решение Гамбургского трибунала выполнено не было, был обмен пленными 35 на 35, где мы отдали русским Цемаха и других пророссийских преступников, взамен получив наших пленных моряков», — сказал Устименко в эфире телеканала «Общественное Крым».

По его словам, это ошибка украинских юристов, согласившихся на «российские трактовки», что позволило Москве «обернуть дело в свою пользу».

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